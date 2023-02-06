السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الشروع في سرقة جوال دقيق بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الإثنين، عامل بالسجن 3 سنوات، بتهمة الشروع في سرقة جوال دقيق بالإكراه بمركز ابوتشت شمالي قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير.

وتعود أحداث القضية إلى 23 أغسطس 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم “أحمد.ا.ا، 37 عاما، مقيم بمركز أبوتشت”، تهمة الشروع في سرقة جوال دقيق مدعم زنة 20 كجم بالإكراه، بعد أن أشهر في وجه 4 أشخاص مسؤولين عن حفظه، سلاح أبيض عبارة عن سكين، وهددهم للحصول على مبالغ مالية وسرقة جوال الدقيق .

تم إحالة القضية التي حملت رقم 12688 لسنة 2022 جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 2221 لسنة 2022 إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات.