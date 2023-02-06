«شباب كفر الشيخ» تتابع تفعيل غرفة العمليات لمواجهة موجة الطقس السيئ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عن متابعتها لغرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب لمواجهة آثار تقلب أحوال الطقس وسقوط الأمطار، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وأصدر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تعليماته منذ بداية تغير الطقس وسقوط الأمطار بتفعيل غرفة الأزمة المركزية بالمديرية، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية لمواجهة تبعات سقوط الأمطار التى تتعرض لها المحافظة، وذلك طبقا للتعليمات السابق تعميمها المتضمنة الإجراءات واجبة الإتباع في هذا الصدد .



وشدد “محروس” على فصل التيار الكهربائي و كل ما يضمن أمن وسلامة المترددين على مراكز الشباب والأندية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة ومقار الإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة و مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة مديرى الإدارات الفرعية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على التواصل المستمر مع جميع الإدارات الفرعية مع غرفة عمليات المديرية ومدير المديرية ووكيل المديرية بأي مستجدات على الفور، و متابعة تمام تنفيذ التعليمات من كل مدير إدارة فرعية على مدار الساعة .



ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، على ضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيف أسطح المقرات، والمباني التابعة لها، وتسليك البالوعات، وفتح مواسير صرف المياه و التأكد من توصيلها بالصرف الرئيسي مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقررات وتجهيز مصدر صرف دائم لها.

وكثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين.