محافظ المنوفية ووزيرة الهجرة يدشنان فعاليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بقصر ثقافة شبين الكوم بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها والتعريف بفرص وخطوات الهجرة الآمنة لأبناء المحافظة.

حضر فعاليات التدشين كل من الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، الدكتورة سحر إمام مقررة المجلس القومي للمرأة ، الاستاذ إيهاب حجازي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فرع المنوفية، مدير مديرية التضامن الإجتماعي، مسئولي مؤسسة " حياة كريمة" ، عدد من الرائدات الريفيات وشباب الجامعات بالمحافظة .

وبدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه عرض توضيحي لنماذج قصص نجاح لمشروعات قائمة علي ارض الواقع لعدد من الشباب المتميزين " كتصنيع السجاد اليدوى وأعمال الكهرباء" .

واستعرضت مقرر المجلس القومي للمرأة جهود المجلس من خلال 3 محاور “مفهوم الهجرة غير الشرعية، ومناقشة دوافعها، وتدريب تأهيل الشباب للعمالة خارج البلاد” مؤكدة أن هناك تعاون مشترك مع وزارة الهجرة والمجلس القومى للمرأة، حيث تم إعداد دليل إرشادى للتوعية بمخاطر الهجرة ، وإطلاق حملة " مراكب النجاة " بخمس محافظات كونهم أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية بإجمالى مشاركات وصل لـ39 ألف شخص وبمشاركة (100) رائدة ريفية، فضلا عن حملة " طرق الأبواب " بمراكز تلا وأشمون وشبين الكوم وقويسنا بإجمالى 39 ألف و738 مستفيد ، مثمنة جهود المحافظ في دعم كافة المبادرات التى أطلقتها الدولة في هذا الشأن وتقديم الدعم اللوجستى وتوفير كافة التسهيلات لإنجاحها.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن “الهجرة غير الشرعية” لها مجموعة دوافع اجتماعية واقتصادية ينبغي معالجتها في سبيل الحد عن تلك الظاهرة، لافتاً إلى أنه لابد من وضع مخرجات حقيقية تهدف الي تطوير وتكثيف المعالجة الثقافية والإقتصادية والإجتماعية لمكافحة تلك الظاهرة من خلال توفير البدائل الإيجابية وإقامة برامج لتعلم ريادة الأعمال ودعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب المهني اللازم لسوق العمل وكذا توطيد التعاون مع الجهات المانحة في سبيل الإرتقاء بالبنية التحتية في المناطق الطاردة للسكان.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن تطلعها إلى العمل المشترك مع المحافظة لبذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق “حياة كريمة” للمواطنين حفاظاً علي حياتهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل حقيقة لتحسين مستوي معيشتهم والارتقاء بها .

وأضافت أنه منذ صدور تكليفات القيادة السياسية خلال مؤتمر الشباب في ديسمبر 2019، بإطلاق مبادرة “مراكب النجاة” لتشمل 14 محافظة بإعداد برامج لتأهيل الشباب وتنفيذ حملات توعوية مكثفة لهم، تم التنسيق مع وزارة التخطيط لإدراج المبادرة الرئاسية كمبادرة قومية يتم إطلاقها في 70 قرية ضمن مبادرة " حياة كريمة ".

وأكدت الفيرة سها جندي، أنه جاري عقد بروتوكولات تعاون مع محافظة المنوفية لتنفيذ عدد من من المجالات التنموية لإحداث تنمية شاملة على أرض المنوفية ، وأن الوزارة بصدد إعداد برنامج لحوكمة هجرة العمالة بالخارج من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبى ومنظمات العمل الدولية ، مضيفة إلى دور الوزارة في دعم القطاع الصناعى وتعاونها مع جهاز المشروعات في تقديم المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبديل عن الهجرة غير الشرعية ، والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسة صناع الخير في تقديم الخدمات الصحية والطبية للأسر الأولى بالرعاية وتدريب الكوادر الطبية بإجمالى مايزيد عن 72 ألف مستفيد .



واستعرض رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، جهود الجهاز مؤخرًا، مُشيرًا إلى دعم الجهاز بـ 10.5 مليون جنيه وتوفير 260 فرصة عمل للشباب.