الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز بطل فيديو ذبح وتجهيز لحوم دون اشتراطات بمدينة نصر

اللحوم
اللحوم

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز شخص ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بذبح وتجهيز لحوم دون الالتزام بالاشتراطات الصحية 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وكانت المتابعة الأمنية، رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا قيام أحد الأشخاص بذبح وتجهيز لحوم دون الالتزام بالاشتراطات الصحية مما يعرض حياة المواطنين للخطر. 

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم ضبطه وعثر بحوزته على (كمية من اللحوم وزنت ٢٥٠ كيلو جرام معدة للطهي "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها").

وتبين أن المتهم يقوم ببيع اللحوم المضبوطة للمواطنين قاطني تلك المنطقة من جنسيته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

فيديو ذبح مدينة نصر لحوم نيابة مدينة نصر مقطع فيديو

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