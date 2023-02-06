محافظة بورسعيد تناشد أصحاب محال الملابس المستعملة بسرعه إنهاء الإجراءات

ناشدت محافظة بورسعيد ،اليوم الاثنين، شاغلي سوق "البالة" القديم بمنطقة القنال الداخلي سرعة التوجه إلى الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لانهاء إجراءات التعاقد والتسليم لمحلات مول الملابس المستعملة الجديد Outlet بناء على القرعة التي أجريت يوم 22 يناير الماضي عام 2023.

علمًا أنه غدا الثلاثاء الموافق 7 فبراير عام 2023 في تمام الساعة الثالثة عصرا هو أخر موعد لإنهاء إجراءات التعاقد والتسليم لمحلات مول الملابس المستعملة الجديد Outlet، ومن سيتخلف عن إنهاء الإجراءات سيعتبر تخصيصه لاغيًا، وسيتم إعادة تخصيص المحل الخاص به لغيره.

كما أشارت المحافظة في بيانها إلى أنه قد بدأت اليوم أعمال هدم محلات سوق "البالة" القديم استعدادا لبدء أعمال تطوير المنطقة بالشكل الذي يتناسب مع المظهر الحضاري للمحافظة.

وفي شأن آخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا، للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال الحصر الجارية بمنطقة سهل الطينة، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة قرى منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد و المهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، و ممثلي الزراعة ببورسعيد.

استعرض محافظ بورسعيد إجمالي أعمال الحصر بقرى سهل الطينة والتي شملت حصر المزارع السمكية والأراضي الزراعية والأراضي البور و البيوت، وتقسيمها إلى فئات، وأشاد محافظ بورسعيد بأعمال الحصر والتي تسهم في تنظيم العمل خلال تطوير قرى سهل الطينة.

أشار المحافظ أن تطوير قرى سهل الطينة بمدينة بورفؤاد ، يهدف لتوفير مجمعات تنموية خدمية متكاملة وٱمنة لقاطني قرى سهل الطينة ، مؤكدا على أن مناطق سهل الطينة ستشهد تطوير على أعلى مستوى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطبيق مبادرة حياة كريمة في جميع قرى الجمهورية.

كما أكد محافظ بورسعيد أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعل لها مستقبل واعد وإرث حقيقي للأجيال القادمة، وأشار محافظ بورسعيد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير منطقة سهل الطينة كما شدد المحافظ على التعاون بين كافة الجهات المختصة تحت قيادة رئيس مدينة بورفؤاد، وتوفير كافة المنشٱت الخدمية والتنموية في كل قرية على حدة ، لتطوير قرى سهل الطينة وتوفير خدمات على اعلى مستوى فضلا عن تحقيق اقصى معدلات الامن والأمان لقاطني هذه المناطق.