الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادات لإطلاق التأمين الصحى الشامل بأسوان.. وتسجيل مليون و160 ألف مواطن في المنظومة الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمتابعة موقف القطاع الصحى، وذلك فى إطار الاستعدادات المكثفة التى تقوم بها الأجهزة المعنية بالمحافظة لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وجاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية طب جامعة أسوان، بجانب الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، بالإضافة إلى مديرى مستشفيات الجامعى، وأسوان التخصصى، وكوم أمبو، وإدفو، والتأمين الصحى. 

ومن جانبه قرر محافظ أسوان تشكيل المجلس الإقليمى للصحة برئاستة وعضوية رئيس جامعة أسوان ونائبة المحافظ ، وعميد كلية الطب ووكيل وزارة الصحى ومديرى المستشفيات والتأمين الصحى والإسعاف من أجل تحقيق التنسيق والتكامل في أداء الخدمة الطبية للمواطن الأسوانى بأعلى جودة ، ولسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة. 

وأكد اللواء أشرف عطية أنه تواكباً مع قرب تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى سيستفيد منها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة أكثر من 1.6 مليون نسمة بعد الطفرة الغير مسبوقة بإنشاء وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 مركز طبى ووحدة صحية سيعمل المجلس الإقليمى على التناغم بين المؤسسات الصحية لأن الجميع في قارب واحد. 

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عدم تحويل أي حالة من مستشفى حكومي للمستشفى الجامعى إلا للحالات الحرجة ودواعى الإنقاذ وحاجتها لإجراء عمليات جراحية دقيقة على أن يتم تنظيم قوافل وتبادل الزيارات بين المستشفى الجامعى والمستشفيات الأخرى تضم الإستشاريين والأخصائيين توصيل الخدمات العلاجية للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفى الجامعى للقيام بدوره على أكمل وجه ممكن وخاصة في ظل التطوير والتوسعات التي تشهدها بإنشاء مستشفيات الباطنة والإستقبال والطوارئ بإجمالى 310 سرير جديد ، علاوة على تطوير قسم العظام والذى سيضم 70 سرير جديد. 

وأكد أنه تم تسجيل مليون و160 ألف مواطن في المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل توازياً مع دخول 4 مستشفيات للتشغيل التجريبى هي حورس بإدفو ، والمسلة للحميات والرمد وأسوان التخصصى ، بجانب 86 مركز طبى ووحدة صحية ، جارى دعمهم بالكفاءات الطبية المشهود لهم من الإستشاريين والأخصائيين وذلك بعد الدعم بـ 710 طبيب أمتياز من المكلفين تم توزيعهم لسد الإحتياج في المدن والقرى مما ساهم في خفض الحالات المحولة للعلاج بمستشفيات خارج المحافظة من 790 حالة إلى 116 حالة .

أسوان أسوان التخصصي الأجهزة المعنية الإجتماع التنسيقي التأمين الصحي الشامل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المنظومة الجديدة محافظات المرحلة الأولى مديرى المستشفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية ٢٠٢٣ الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

عروض الفرقة العسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم