استعدادات لإطلاق التأمين الصحى الشامل بأسوان.. وتسجيل مليون و160 ألف مواطن في المنظومة الجديدة

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمتابعة موقف القطاع الصحى، وذلك فى إطار الاستعدادات المكثفة التى تقوم بها الأجهزة المعنية بالمحافظة لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وجاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية طب جامعة أسوان، بجانب الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، بالإضافة إلى مديرى مستشفيات الجامعى، وأسوان التخصصى، وكوم أمبو، وإدفو، والتأمين الصحى.

ومن جانبه قرر محافظ أسوان تشكيل المجلس الإقليمى للصحة برئاستة وعضوية رئيس جامعة أسوان ونائبة المحافظ ، وعميد كلية الطب ووكيل وزارة الصحى ومديرى المستشفيات والتأمين الصحى والإسعاف من أجل تحقيق التنسيق والتكامل في أداء الخدمة الطبية للمواطن الأسوانى بأعلى جودة ، ولسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه تواكباً مع قرب تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى سيستفيد منها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة أكثر من 1.6 مليون نسمة بعد الطفرة الغير مسبوقة بإنشاء وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 مركز طبى ووحدة صحية سيعمل المجلس الإقليمى على التناغم بين المؤسسات الصحية لأن الجميع في قارب واحد.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عدم تحويل أي حالة من مستشفى حكومي للمستشفى الجامعى إلا للحالات الحرجة ودواعى الإنقاذ وحاجتها لإجراء عمليات جراحية دقيقة على أن يتم تنظيم قوافل وتبادل الزيارات بين المستشفى الجامعى والمستشفيات الأخرى تضم الإستشاريين والأخصائيين توصيل الخدمات العلاجية للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفى الجامعى للقيام بدوره على أكمل وجه ممكن وخاصة في ظل التطوير والتوسعات التي تشهدها بإنشاء مستشفيات الباطنة والإستقبال والطوارئ بإجمالى 310 سرير جديد ، علاوة على تطوير قسم العظام والذى سيضم 70 سرير جديد.

وأكد أنه تم تسجيل مليون و160 ألف مواطن في المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل توازياً مع دخول 4 مستشفيات للتشغيل التجريبى هي حورس بإدفو ، والمسلة للحميات والرمد وأسوان التخصصى ، بجانب 86 مركز طبى ووحدة صحية ، جارى دعمهم بالكفاءات الطبية المشهود لهم من الإستشاريين والأخصائيين وذلك بعد الدعم بـ 710 طبيب أمتياز من المكلفين تم توزيعهم لسد الإحتياج في المدن والقرى مما ساهم في خفض الحالات المحولة للعلاج بمستشفيات خارج المحافظة من 790 حالة إلى 116 حالة .