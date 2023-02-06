الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لمتهم والمؤبد لـ3 فى قتل شاب ببورسعيد

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، بمعاقبة متهم بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد لـ3 آخرين و5 سنوات لربة منزل، لإدانتهم في واقعة قتل شاب.

 وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين “م.أ” فرد أمن، و"ك.ا" عامل، و"م.ص.م" بائع أسماك، و"أ.ا" عامل، و"ن.ن" ربة منزل، بقتل الشاب "علي. ع" عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدمين سلاحين ناريين عبارة عن بندقيتين آليتين، وسلاح ناري آخر عبارة عن "فرد خرطوش"، كما شرعوا في قتل آخرين خلال تنفيذ جريمتهم.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها اليوم بالإعدام شنقًا لمتهم والسجن المؤبد لـ3 آخرين، و5 سنوات لسيدة لإدانتهم في قضية قتل شاب.

محكمة جنايات بورسعيد متهم الإعدام شنق ا السجن المؤبد قتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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