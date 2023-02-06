الإعدام لمتهم والمؤبد لـ3 فى قتل شاب ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، بمعاقبة متهم بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد لـ3 آخرين و5 سنوات لربة منزل، لإدانتهم في واقعة قتل شاب.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين “م.أ” فرد أمن، و"ك.ا" عامل، و"م.ص.م" بائع أسماك، و"أ.ا" عامل، و"ن.ن" ربة منزل، بقتل الشاب "علي. ع" عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدمين سلاحين ناريين عبارة عن بندقيتين آليتين، وسلاح ناري آخر عبارة عن "فرد خرطوش"، كما شرعوا في قتل آخرين خلال تنفيذ جريمتهم.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها اليوم بالإعدام شنقًا لمتهم والسجن المؤبد لـ3 آخرين، و5 سنوات لسيدة لإدانتهم في قضية قتل شاب.