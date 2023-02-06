فى بيان رسمى... ريال مدريد ينعى ضحايا زلزال سوريا وتركيا

حرص نادي ريال مدريد الإسباني على نعي جميع الضحايا الذين أسفر عنهم زلزال تركيا وسوريا، الذي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وشهدت الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، زلزالًا بقوة 7.7 درجة قد ضرب منطقة لواء إسكندرون، شمالي سوريا، تلاه عدد من الهزات الارتدادية، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا ومئات المصابين، وانهيار العديد من المباني السكنية.

ونتج عن الزلزال العديد من الضحايا الذين وصلوا إلى 284 قتيلًا وأكثر من 2000 مصاب، وتضررت منه العديد من المنشآت والمناطق المتفرقة في تركيا وسوريا.

ريال مدريد ينعى ضحايا زلزال سوريا وتركيا في بيان رسمي

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، أفاد خلاله: "نظهر قلقنا الشديد كنادي ريال مدريد ومجلس إدارته".

وأكد: "نتضامن مع الكارثة التي تعاني منها تركيا وسوريا؛ بسبب الزلزال القوي الذي حدث في الساعات القليلة الماضية".

واختتم ريال مدريد بيانه، قائلًا: "نقدم تعازينا الحارة لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين الذين ندعمهم ونساندهم بكل قوانا ومشاعرنا".

تأجيل نشاط الدوري السوري والتركي بسبب الزلزال المدمر

وبناءً عليه، قررت سوريا وتركيا تأجيل النشاط الكروي لكل الفئات والدرجات؛ بسبب الأوضاع الأليمة الناتجة عن الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

وقدّم الاتحادان السوري والتركي لكرة القدم تعازيهما الحارة لأسر الضحايا والمُصابين في الزلزال المدمر.

وأسفر الزلزال عن وفاة نادر جوخدار، النجم السابق لمنتخب سوريا، والبالغ من العمر 45 عامًا، حيث توفى وابنه إثر الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا، ووصلت ارتداداته إلى شمال سوريا، بعد انهيار المبني الذي كان يسكنه في مدينة جبلة الساحلية.

ولعب جوخدار- الذي كان يشغل مركز المهاجم- مع نادي الوثبة، ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيين حتى انتهاء مسيرته في 2008.