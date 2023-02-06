وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ (صور)

يتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الإجراءات التى تقوم بها محافظات كفر الشيخ و الإسكندرية و البحيرة و مطروح و الدقهلية للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات المشار إليها ، لتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار ، و سرعة عودة الأمور لطبيعتها.

و أشار تقرير غرفة عمليات الوزارة إلى غلق ميناء العريش ، لزيادة سرعة الرياح و ارتفاع الامواج ، كما سقط عمود انارة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، و لم يؤثر على حركة السير ، كما سقطت أمطار غزيرة على مدن بلطيم وبرج البرلس و بلطيم و مطوبس و فوة و دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

كما أشار التقرير الى سقوط أمطار خفيفة على محافظتى الدقهلية و البحيرة ، و تقوم المحافظات بشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، و الحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح ، و لم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر للتنسيق مع غرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار مشيرا الى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم ، وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.