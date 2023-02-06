ضبط 3 مسجلين خطر أثناء ترويجهم الآيس في القاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط كمية من الأيس المخدر بحوزة 3 مسجلين خطر.
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها؛ فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الدقهلية) وذلك حال استقلالهم سيارة "مُستأجرة".. وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس - مـبلغ مالى - 3 هواتف محمــــولة).
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.