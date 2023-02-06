الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شباب الفراعنة يكتفى بوديتين قبل خوض بطولة أمم افريقيا

منتخب الشباب
منتخب الشباب

اكتفى الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003، بخوض مباراتين وديتين استعدادا لخوض بطولة أفريقيا، وذلك بسبب عدم موافقة جامبيا على ملاقاة شباب الفراعنة وديا، فى ظل احتمالية مواجهة المنتخبين معا فى الأدوار الإقصائية بداية من دور الثمانية .

وحدد محمود جابر المدير الفنى لشباب الفراعنة موعد أولى مباريات  منتخب الشباب الودية يوم الجمعة المقبل أمام منتخب، جنوب السودان الذى سيصل القاهرة خلال يومين على الاكثر استعداد لمواجهة الفراعنة، والانتظار فى مصر لحين خوض فعاليات البطولة، على ان يتحمل الجانب المصرى تكاليف إقامة منتخب جنوب السودان حتى موعد استضافة الكاف للمننتخبات قبل انطلاق البطولة بثلاثة أيام . 

كما يلعب شباب المباراة وديا مع أوغندا يوم الإثنين المقبل، على ؟امل ان يتم الاتفاق على ودية ثالثة، لكن الأرجح هو خوض مباراتين وديتين فقط قبل انطلاق البطولة .

و تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب، خلال الفترة من 19 فبراير الجاري حتي 11 مارس المقبل ، والمؤهلة بدورها إلي نهائيات كأس العالم للشباب بإندونيسيا 2023.

و يبدأ منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة موزمبيق يوم 19 فبراير في الساعة الرابعة عصراً باستاد القاهرة ، علي أن يلتقي أمام نيجيريا في الجولة الثانية يوم 22 من نفس الشهر في الساعة السابعة مساءً ، قبل أن يختتم لقاءات الدور الأول بمواجهة السنغال في 25 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً.

المجموعة الأولي:

مصر - موزمبيق - السنغال - نيجيريا 

المجموعة الثانية:

الكونغو - أوغندا - جنوب السودان - أفريقيا الوسطى 

المجموعة الثالثة:

تونس - جامبيا - بنين - زامبيا 

تقام مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب ، علي 3 ملاعب عم استاد القاهرة ، استاد الإسكندرية ، ستاد هيئة قناة السويس.

19 فبراير 1 مارس 25 فبراير استاد القاهرة استعداد استاد القاهر احتمالية 5 فبراير

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