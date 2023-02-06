ضمن المبادرة الرئاسية.. الكشف على 224 مواطنًا بالوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد على مستوى المحافظة قدمت خدماتها لـ ٢٢٤ حالة مرضية خلال شهر يناير الماضي، بمختلف التخصصات الطبية، وذلك من خلال ١١ وحدة للعلاج بالمستشفيات وعدد من الوحدات الصحية بالقرى.

وأوضح "الزملوط"، أن المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد، تهدف إلى توفير الخدمة الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من التخصصات الحرجة والنادرة، موجهًا الشكر لجميع القائمين والعاملين بهذه الوحدات وفي مقدمتهم وحدة مستشفى بلاط المركزي، والتي جاءت في المركز الأول خلال التقييم الشهري لأعداد مناظرة الحالات خلال شهر يناير بالكشف على ٦٣ حالة.

كما زار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مستشفى الداخلة العام؛ للإطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتواجد الأطقم الطبية، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز.

وقرر المحافظ منح مكافأة تشجيعية قدرها ٥٠ ألف جنيه لدعم احتياجات المستشفى وتشجيع الفريق الطبي والعاملين، تقديرًا لما تلاحظ من أداء متميز و إنضباط بالعمل داخل أقسام المستشفى.

كما التقى ببعض المرضى المتواجدين واطمئن منهم على مستوى الخدمة، وعدم وجود أي معوقات.