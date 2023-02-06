طقس سيء يضرب محافظات عدة وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة

تعرضت عدة محافظات لطقس سيء اليوم، ففي القليوبية تعرضت المحافظة اليوم لرياح باردة وسط انخفاض بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، ورفع المحافظ عبدالحميد الهجان حالة الطوارئ لمواجهة أية تداعيات جديدة، قد تنتج خلال الفترة المقبلة نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه المحافظ بانتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع للتعامل على مدار الساعة مع تقلبات الطقس السيء، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي المهندس مصطفى مجاهد إنه تم نشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار في الأحوال الجوية، مشيرا إلى تواجد جميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة، والتعامل مع الأمطار فور سقوطها مع المتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أية حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

وفي كفرالشيخ، شهدت المحافظة هطولا للأمطار المتوسطة والغزيرة في بعض المدن، وانتشرت معدات مجالس مدن بلطيم، والبرلس، وقلين، وسيدي سالم، ومطوبس، مصيف بلطيم لرفع مياه الأمطار من الشوارع.

وأعلن المحافظ جمال نور الدين، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة تامر سعيد والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجه المحافظ رؤساء المدن الست بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصا على سلامتهم.

وطالب رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وفي الغربية هبت رياح وأمطار خفيفة ومتوسطة على معظم أنحاء المحافظة، مما أدى إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين وانعدام الرؤية على الطرق السريعة.

ووجه المحافظ الدكتور طارق رحمي بانتشار سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والرئيسية تحسبًا لوقوع أي حوادث، وانتشار سيارات كسح المياه لسحب أي مياه راكدة تعوق الحركة المرورية.