وزير النقل: القطار الكهربائى السريع يخلق آلافًا من فرص العمل للشباب

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، وصلة المسار من محطة السخنة حتى ميناء العين السخنة بطول حوالي 6 كم، وهي وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة.

كما تفقد الوزير القطاع الأول (من محطة محمد نجيب وحتى محطة العاصمة) من المسار الذي تم تسليمه لتحالف (سيمنس/ أوراسكوم/ المقاولون العرب)، حيث تم البدء في تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيري ليبدأ بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع للشركة، كما تمت متابعة المخطط الزمني لتنفيذ الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار وتشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر وكذلك المحطات الأخرى بالمشروع والأعمال الصناعية التي تشمل كباري المسار وكباري السيارات وتنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة بالتزامن مع الإشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكل مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي الهام.

وأكد وزير النقل في تصريحات صحفية خلال جولته أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب وتقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية، مضيفاً أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) كما ستخدم المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبوسمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، لافتا إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستسهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها، بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

يُذكر أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري تنفيذها مكونة من 3 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كم ويبلغ طول الخط الأول العين السخنة/ العلمين/ مطروح 675 كم ويشتمل المشروع على 23 محطة منها 12 محطة للقطار السريع و11 محطة إقليمية.