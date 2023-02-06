الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية (فيديو)

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم من إثارة الرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية.

تحذير شديد لمرضى الحساسية على أغلب مناطق الجمهورية

ونوهت خلال مداخلة هاتفية علي قناة صدى البلد، اليوم، أن نشاط الرياح سيكون مثير للرمال والأتربة على أغلب المناطق الصحراوية والمدن الجديدة والأماكن المكشوفة في أغلب مناطق الجمهورية، موجهة رسالة شديدة التحذير لمرضى الحساسية بارتداء الكمامة اليوم بسبب الرياح المصاحبة للأتربة ويجب عليهم عدم الخروج إلى الطرق اليوم، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فترة النهار والليل، والابتعاد أيضا عن الأشجار، وأعمدة الإنارة، وأكشاك الكهرباء.

نشاط الرياح

وفي هذا الصدد تشهد البلاد ذروة التقلبات الجوية بسبب تأثرها بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وعلى البحر الأبيض المتوسط أيضا، أهم عنصر بها اليوم نشاط الرياح لتصل سرعتها من 40 لـ 60 كيلو متر / الساعة، مما نشعر ببردوة الطقس الشديد.