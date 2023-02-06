«اسكان الشيوخ» تناقش مقترح لاستخدام الطائرات المكهنة بمطار القاهرة الدولى كمطاعم سياحية

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الاثنين، لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن استخدام الطائرات المكهنة بمطار القاهرة الدولى كمطاعم سياحية، وكذلك خطة الوزارة فى ترشيد الكهرباء تماشيا مع خطة ترشيد الحكومة التى أعلنت عنها لترشيد الكهرباء فى المبانى والمرافق الحكومية.

كما يشمل الاقتراح برغبة دمج شركات الشركة القابضة لمصر للطيران واستئناف العمل بمشروع إنشاء إيربورت سيتى بمحيط مطار القاهرة الدولى.

ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وكانت قد أشارت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس إلى جهود مكافحة العنف بكافة أشكاله، وفي مقدمتها الحملة الكبيرة لمواجهة الحضانات غير المُرخصة، لمجابهة أي عنف قد يمارس ضد الأطفال.

وأعلنت أنه تم تشكيل لجنة وطنية تضم 14 وزارة معنية لمنح التراخيص وتيسيرها وحصر عددها، ووضعت معايير محددة للترخيص بإنشاء الحضانة، مشيرة إلي أن هناك نحو 14.800 ألف حضانة مرخصة مقابل 12 ألف غير مرخصين ويتم غلق الكثير منها مقابل مساعدة الأخرى للحصول على الترخيص.

وأشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرتي "ختان الإناث" والزواج المبكر"، الريفية أكثر منها حضريه، وتم إجراء أكثر من تشريع في هذا الصدد ومنها قانون الطفل بتشديد العقوبات، إلا أن ما يحدث هو زواج يعرف بـ"السنة" يعد نوع من الاتجار في البشر، حيث تتزوج الفتيات ويسافرن دون توثيق رسمي.