برلمانى: توجيه عوائد النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لمشروعات التنموية يخفف الأعباء الاقتصادية

أشاد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، بقرار إدارة منتدى شباب العالم بعدم إطلاق النسخة الخامسة، وتوجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة مبادرات ومشروعات وبرامج تنموية، ذات تأثير مباشر على المواطنين و الشباب، قائلا:" قرار واعٍ يؤكد تقدير إدارة المنتدى للظروف الاقتصادية الراهنة".

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له: كما يؤكد قرار عدم إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم إدراك إدارة المنتدى لما يمر به العالم بأكمله من ظروف اقتصادية استثنائية، معقبا: القرار سيلقى استحسانا كبيرا من جانب العديد من المواطنين".

وأكد عضو مجلس النواب، أنه بذلك تكون النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سُبل تحقيقها كما أكدت إدارة المنتدى، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية.

و أشار النائب عمرو القطامي، إلى أن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع وما فرضته من تداعيات غير مسبوقة، تستوجب زيادة التدخلات التنموية لتوفير مناخ آمن للمواطنين، من أجل تجنب تداعيات المستجدات العالمية، وتأمين احتياجاته.

وكانت إدارة منتدى شباب العالم قد أعلنت قرارها بعدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" بشكله السنوي المعهود من "مدينة شرم الشيخ"، على أن يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية. على أن تكون النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سُبل تحقيقها.