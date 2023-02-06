الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مواهب الغربية تتألق في فعاليات قصور الثقافة بقرى «حياة كريمة»

جريدة الدستور

شهد اليوم قبل الأخير من فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة داخل قرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية تألق لافت من المواهب الصغيرة داخل الورش الفنية والحرفية المقامة ضمن فعاليات برنامج "أنت الحياة"، والذي تقيمه مؤسسة "حياة كريمة" داخل قرى مراكز محافظة الغربية.


كان اليوم قبل الأخير من الفعاليات قد تضمن إقامة العديد من الورش الفنية التي ضمت عددا من المجالات، من بينها: التطريز بالستان، والكروشيه، والطباعة على القماش، والرسم والتلوين، فيما شارك العديد من طلبة وطالبات المدارس في مسابقات ثقافية وفنية، وذلك ضمن خطة قصور الثقافة لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة في مجالات: الغناء، والإنشاد الديني، والإلقاء الشعري، بجانب تنظيم معرض لكتب وإصدارات قصور الثقافة، فيما اختتمت فعاليات اليوم بعرض فني لفرقة مسرح عرائس الماريونيت، وعرض فني آخر لفرقة كورال أطفال مسرح 23 يوليو بالمحلة، والتي قدمت بقيادة المايسترو أحمد مسعد باقة منوعة من الأغاني الوطنية، وباقة من أغنيات زمن الفن الأصيل.

في ذات السياق، شهدت قرية سجين الكوم التابعة لمركز ومدينة قطور  تنفيذ العديد من الفعاليات الثقافية، التي تأتي ضمن مشاركة قصور الثقافة بمهرجان "حياة كريمة بالبلد"، حيث شهدت الفعاليات عددا من الفقرات الفنية والثقافية، بدأت بإقامة العديد من الورش الفنية والحرفية، منها: تشكيل الحلي، والحفر على النحاس، وورشة تصنيع خيامية، فيما شارك العديد من  الأطفال في فعاليات ورش للحكي.

اختتمت فعاليات اليوم بعرض فني لمسرح عرائس الماريونيت، فيما استمتع الحاضرين بباقة من التواشيح والابتهالات الدينية، قدمتها فرقة غزل المحلة للإنشاد الديني، بقيادة المايسترو الفنان أحمد فتحي.

يذكر أن فعاليات قصور الثقافة بمحافظة الغربية تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة" ويتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة القرية، برئاسة حمدي سعيد، والإدارة العامة للشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، وإقليم غرب ووسط الدلتا.

محافظة الغربية الثقافة معرض كتاب معرض الكتاب 2023

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