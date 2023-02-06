إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت سلطات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة، صباح اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصًا على سلامة الأفراد والممتلكات والأرصفة والملاحة البحرية.

من جانبه وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الراصدات الجومائية بصفة دورية، وتلقي أي إشارات استغاثة وسرعة الانتقال.