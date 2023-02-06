الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المسح الجيولوجى الأمريكية»: زلزال تركيا الأقوى منذ أكثر من 100 عام

هيئة المسح الجيولوجي
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

 وصفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، بأنه أقوى زلزال شهدته البلاد منذ أكثر من مائة عام.
وقال كارل لانج، الأستاذ المساعد في كلية علوم الأرض والغلاف الجوي بجامعة جورجيا للتكنولوجيا، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "المنطقة التي ضربها الزلزال معرضة للنشاط الزلزالي، لكن هذا الزلزال أكبر مما حدث في أي وقت مضى لا سيما أنه قريب من سطح الأرض".
وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، في مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في تركيا، إلى جانب مصرع 111 شخصا وإصابة 516 آخرين في سوريا، وتدمير العديد من المباني.

يذكر أن تركيا شهدت قبل فجر اليوم الإثنين، زلزال بقوة 7.9 درجة على مقاس ريختر، وبحسب وكالة "رويترز"، ونشر مجموعة من الأشخاص فيديوهات لاهتزاز أثاثات المنازل من شدة الهزة الأرضية.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن مقتل 76 شخصا وإصابة 440 آخرين جراء الزلزال حتى الآن.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال جنوب تركيا وصلت شدته إلى 7.9 درجة على مقياس ريختر.

فيما المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن الزلزال الذي ضرب تركيا وقع على عمق 10 كيلومترات.

كما شعر سكان القاهرة الكبرى، فجر اليوم الإثنين، بهزة أرضية "زلزال"، حيث شعر به عدد كبير من سكان القاهرة الكبرى والمحافظات، فيما لم تصدر أى بيانات رسمية حتى الآن من جانب المعهد القومي للبحوث الفلكية عن الهزة الأرضية.

كما سجل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأسبوع الماضى زلزالا بقوة 6 درجات في شرق البحر المتوسط، وعلى بعد 502 كم من السواحل المصرية، في حينها قال المعهد القومي في بيان، إن زلزالا بقوة 6 درجات هز منطقة شرق البحر المتوسط.

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية جنوب تركيا أقوى زلزال زلزال مائة عام الغلاف الجوي للنشاط الزلزالي

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