الشيخ يصل للهدف التاسع.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباراة الزمالك وفاركو

حافظ أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة على صدارة هدافي الدوري الممتاز، بعدما سجل هدفا في مرمى حرس الحدود ورفع رصيده إلى 9 أهداف، قبل مباراة الزمالك وفاركو اليوم في الأسبوع السابع عشر.

ويتفوق "الشيخ" بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ورمضان صبحي لاعب بيراميدز، والجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو، ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان الذين سجل كل منهم 6 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباراة الزمالك وفاركو

1- أحمد الشيخ " غزل المحلة " برصيد 9 أهداف.

2- أحمد سيد زيزو" الزمالك " ورمضان صبحي " بيراميدز " والجزائري رزقي حمرون "فاركو" ومحمد حمدي زكي "أسوان" ولكل منهم 6 أهداف.

3- محمد شريف " الأهلي " والأنجولي كريستوفاو مابولولو " الاتحاد" ومصطفى فتحي " بيراميدز" والتونسي رفيق كابو "إنبي" ومصطفى زيكو "حرس الحدود" ولكل منهم خمسة أهداف.

4- يوسف أسامة نبيه "الزمالك" ومروان حمدي " المصري " والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" والأوغندي جوزيف أوشايا والنيجيري جون أوكلي "المقاولون" وكريم طارق "طلائع الجيش" وكريم بامبو ومحمد هلال "البنك الأهلي" والنيجيري جابريل أوروك " غزل المحلة " ومحمد رضا " فيوتشر " وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" وسمير فكري " الداخلية " ولكل منهم 4 أهداف.

5- عمرو السولية " الأهلي" والتونسي سيف الجزيري " الزمالك " ومحمد الشامي " الإسماعيلي " والتونسي إلياس الجلاصي ومحمد عبد اللطيف جريندو "المصري" والنيجيري أوستن أموتو ومحمود علاء " الاتحاد" وإبراهيم عادل " بيراميدز" وعلي فوزي " انبي " وعبدالرحمن خالد وعمر سافيولا "المقاولون" وخالد قمر وإسلام محارب وأحمد سمير " طلائع الجيش" والكاميروني جوزيف جوناثان وعمر كمال عبد الواحد ومروان محسن " فيوتشر" والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا" والأنجولي ديلسون كاموني والمغربي أحمد بلحاج "أسوان " ومصطفى فوزي "الداخلية" ولكل منهم 3 أهداف.

6- كريم فؤاد والجنوب إفريقي بيرسي تاو وأحمد عبدالقادر والتونسي علي معلول "الأهلي" ولكل منهم هدفان.

7- إمام عاشور وأحمد أبوالفتوح وعمرو السيسي "الزمالك" ولكل منهم هدفان

8- باهر المحمدي والغاني ياو أنور والتونسي فراس شواط "الإسماعيلي" وإبراهيم حسن " الاتحاد السكندري" الجزائري عبدالرحيم دغموم "المصري" ولكل منهم هدفان .

9- حسام حسن والغاني بنجامين بواتينج وحسين فيصل "سموحة " وإسلام عيسى "بيراميدز" والمغربي عبدالكبير الوادي وعمر السعيد " فيوتشر" ولكل منهم هدفان.

10- معاذ الحناوي "غزل المحلة" وأحمد شريف وأحمد عبد العزيز مودي "فاركو" وأحمد أمين أوفا "إنبي" والموريتاني أمادو نياس " المقاولون " والإيفواري رزاق سيسيه وناصر منسي ومحمود قاعود "البنك الأهلي" ورجب نبيل وميدو جابر ومحمد إبراهيم "سيراميكا كليوباترا" والنيجيري رشيد أحمد وبركات حجاج "الداخلية" ومصطفى جمال وأحمد فتحي فيليكس "حرس الحدود" ولكل منهم هدفان.