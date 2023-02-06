نجم الأهلى السابق يفتح النار على سافيو: عندى 47 سنة وممكن ألعب أحسن منه

علّق علاء إبراهيم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، على أداء ثنائي المارد الأحمر أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، كما وجّه انتقادات إلى البرازيلي برونو سافيو.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، المقبل في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

وقال إبراهيم في تصريحات تليفزيونية " أحمد عبد القادر يمتلك إمكانيات كبيرة (لكن بيموت الهجمة ومحتاج يداس عليه وياخد شلوط) بلغة الكرة، حتى يلعب بشكل جماعي".

وأضاف " طاهر محمد طاهر إمكانياته الفنية قليلة، ولكنه يلعب بروح تُشبه النادي الأهلي، لكنه ليس مؤثرًا فنيًا ولا يستطيع أن ينهي مباراة، هو لاعب غير ممتع لكن عنده قلب".

وفتح النار على برونو سافيو قائلا " انتقدت برونو سافيو كثيرا وتعرضت للهجوم، أنا عمري 47 سنة وأعتقد أنه يمكنني أن ألعب أفضل منه، الأهلي كان يحتاج لمهاجم قوي في الهجوم".