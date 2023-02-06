محمد القرش: مرور مستمر لوزير الزراعة على معارض «أهلا رمضان»

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لديها 243 منفذًا ثابتًا تغطي محافظات الجمهورية، و30 منفذًا متنقلًا لبيع منتجات الوزارة، حيث تسعى الدولة جاهدة إلى إتاحة المنتجات الاستهلاكية للمواطن بأسعار مناسبة.

وأكد «القرش»، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، أن وزير الزراعة يمر على معارض «أهلًا رمضان» باستمرار بتوقيت شبه يومي للتأكد من توافر السلع بالأسعار المحددة.

وأضاف، أنه يتم تكثيف الكميات المعروضة بالمنافذ والمعارض بأسعار جيدة، مشيرًا أن كل ما يحتاجه البيت المصري من سلع أساسية سيجده بالمنافذ التابعة للدولة.