الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إنتر يحسم «ديربى الغضب» ويعمق جراح ميلان بالدورى الإيطالى

لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز

ضاعف إنتر من جراح ضيفه وجاره اللدود ميلان في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وحسم "ديربي الغضب" لصالحه، بعدما حقق فوزًا مستحقًا عليه (1 / صفر)، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ21 للمسابقة.

وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق فوزه الـ14 في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد و6 هزائم، إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة خلف نابولي (المتصدر).

في المقابل، تجمد رصيد ميلان (حامل اللقب)، الذي تلقى خسارته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 11 فوزًا و5 تعادلات، عند 38 نقطة في المركز السادس.

وتقمص النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 34.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني لإنتر على ميلان في غضون 3 أسابيع تقريبًا، بعدما سبق أن تغلب (3 / صفر) على منافسه في كأس السوبر الإيطالي، الذي جرى بالعاصمة السعودية الرياض في 18 يناير الماضي.

كما تعتبر هذه هي الخسارة الثالثة على التوالي التي يتلقاها ميلان في المسابقة، ليضاعف من حالة الإحباط لدى جماهيره التي أصبحت تمني النفس الآن بالتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد تلاشي آمال الفريق تقريبًا في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

انتر ميلان إي سي ميلان الدورى الايطالى لاوتارو مارتينيز

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