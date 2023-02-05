الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المحامين» تواصل تحكيم أبحاث مسابقة النقابة التشجيعية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تواصل اللجنة العلمية والبحثية بالنقابة العامة للمحامين، المشكلة لتحكيم الأبحاث، عملية تحكيم أبحاث مسابقة نقابة المحامين التشجيعية.

يأتي ذلك تحت رعاية النقيب العام، عبدالحليم علام، وإشراف محمد راضي مسعود، مقرر لجنة الفكر القانوني، وعضو المجلس.

وبدأت اللجنة العلمية والبحثية، بالنقابة العامة للمحامين، المشكلة لتحكيم الأبحاث، برئاسة الدكتور محمد جفلان، أستاذ القانون الجنائي، والمحاضر لباحثي الماجستير والدكتوراه حول كيفية إعداد البحث، في مباشرة مهمتها في تحكيم الأبحاث، في حضور مدير المكتبة وأمينها.

وقامت اللجنة بفتح محضر للبدء في فض الأبحاث، وعمل رقم سري لكل بحث، ونزع الغلاف الذي يحمل البيانات، والبدء في عملية التحكيم الفعلية.

ومن المقرر أن ينتج عن هذه المرحلة تحكيم الأبحاث وتحديد المراكز الثلاثة الفائزة في الأقسام المعن عنها، وهي: (القسم الجنائي ـ المدني ـ الإداري). 

وتختص اللجنة باستلام وتحكيم الأبحاث العلمية المقدمة إلى المسابقة التي أطلقها النقيب الراحل رجائي عطية، في العام 2021.

آلية تحكيم الأبحاث بالطريقة العلمية: 

تتبع اللجنة طريقة علمية، تمتاز بالشفافية في تحكيمها للأبحاث، وهي:

1 ـ يتم ترقيم غلاف البحث والبحث ذاته برقم موحد.

2 ـ يتم نزع الغلاف والتعامل مع البحث دون بيانات الباحث. 

3 ـ يقوم المحكم بمراجعة البحث من البداية إلى النهاية، وتدوين ملاحظات داخل البحث. 

4 ـ يقوم المحكم بكتابة تقرير نهائي عن كل بحث، وما إذا كان مقبولا للنشر من عدمه. 

وسيتم الإعلان عن نتائج التحكيم عقب الانتهاء من مرحلة المراجعة.  

كانت لجنة الفكر القانوني قد أعلنت في أكتوبر من العام 2021 عن غلق باب تقديم الأبحاث في مسابقة نقابة المحامين التشجيعية، ونشر أسماء المتقدمين وموضوعات الأبحاث المقدمة، وذلك بعد أن تم فتح باب التقدم للمشاركة في المسابقة في يونيو من ذات العام.

وأعلنت نقابة المحامين في وقت سابق عن فتح باب التقدم لجوائز النقابة التشجيعية للعام الحالي، وذلك للمبدعين من المحامين في مجالات القانون الجنائي، الإداري، المدني بمختلف فروعه.

وتبلغ قيمة الجوائز 150000 (مائة وخمسين ألف جنيه) موزعة كالآتي:

الجائزة الأولى في كل مجال 30000 جنيه.

الجائزة الثانية في كل مجال 15000 جنيه.

الجائزة الثالثة في كل مجال 5000 جنيه.

على أن يتم نشر الموضوعات الفائزة وكافة الموضوعات المتميزة تباعا في مجلة المحاماة.

استاذ القانون الجنائي الراحل رجائى عطية القانون الجنائي النقابة العامة للمحامين النقيب العام محمد راضي مسعود

رئيس التحرير

وائل لطفي

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