الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رابطة الأندية تختار أفضل لاعب فى مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واختارت رابطة الأندية عقب المباراة، محمد حسن لاعب الإسماعيلي أفضل لاعب في المباراة أمام الاتحاد السكندري.

وكان محمد حسن قد صنع الهدف الأول للإسماعيلي في الثانية 28 من عمر المباراة، عن طريق إرسال كرة طولية متقنة من وسط الملعب إلى اللاعب محمد الشامي ليجعله منفردأ بالمرمى ويسدد الكرة داخل الشباك.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة.
 

الاسماعيلى الاتحاد السكندرى محمد حسن الدورى المصرى

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