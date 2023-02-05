أسامة ربيع: ملاحقة قضائية للأسماء التي تداولت شائعة بيع قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة استطاعت جذب أكثر من 2000 سفينة لم تكن تمر منها مع أزمة كورونا، وهذا الأمر حدث من خلال تقديم تيسيرات لهذه السفن.

الهيئة تعمل على شراء 10 قاطرات جديدة

وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الهيئة تعمل على شراء 10 قاطرات جديدة لتطوير القناة، مشيرًا إلى أن الشائعات دائمًا تستهدف المؤسسات الناجحة.

وأكد أن هيئة قناة السويس ناجحة بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال إعداد قناة السويس الجديدة التي ساهمت في زيادة الدخل، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في تحقيق 8 مليارات دولار عائد العام الماضي، و802 مليون جنيه الشهر الماضي بزيادة لم تحدث من قبل.

وأوضح أنه كلف المحامي الدولي خالد أبو بكر، بملاحقة الأسماء التي تداولت شائعة بيع قناة السويس لشركة إسرائيلية، معقبًا: "قناة السويس في وجدان الشعب المصري كله، والهدف من ملاحقة هذه الأسماء قطع الألسنة التي تتحدث عن القناة بالكذب والافتراء".