أستاذ تخطيط عمراني: مصر سباقة في الحفاظ على المواطنين ومسكنهم

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن المناطق المصرية الغير آمنة تمثل خطورة كبيرة على الدولة والمواطنين على حد سواء.

المناطق السكنية غير الآمنة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية سباقة في الحفاظ على المواطنين ومسكنهم، ولهذا تم إنشاء الكثير من الوحدات السكنية لكافة شرائح المجتمع كي يتم نقل المواطنين من الأماكن الغير آمنة إلى مناطق متكاملة الخدمة.

مقومات المساكن الحضرية

وأضاف في حديثه، أن المسكن مكان للإقامة يرفقه الكثير من الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن في حياته لتوفير احتياجاته الشخصية، كما يجب أن يكون هذا المسكن متوفر به بنية تحتية جيدة، ولهذا المدن المصرية الجديدة تمتلك كافة هذه المقومات.