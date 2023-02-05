الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«كنوز الكتابة الصينية وفنون اللوحات» كتاب جديد عن بيت الحكمة

كنوز الكتابة الصينية
كنوز الكتابة الصينية الأربعة

صدر حديثا عن مجموعة بيت الحكمة للثقافة وفي إطار مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كتاب "كنوز الكتابة الصينية الأربعة وفنون اللوحات"، من تحرير: سو شي شو، وترجمة: رضوى إمبابي.

تبلغ عدد صفحات الكتاب 217 صفحة من القطع الكبير، ومن خلال تلك الصفحات يتبين لنا أن شكلَ الخطِّ الصيني وتطورَه له خلفيةٌ تاريخية وثقافية معقدة، وأن مراحل تطوُّره توضح بجلاء أنه متزامنٌ مع تطور الحضارة في المُجتمع الصيني، وأن المقاطع الصينية هي الناقل الرئيسي للثقافة التقليدية الصينية، وكيف ارتبط تطور الرموز الصينية بتطور فن الخط الصيني بتجلياته كافة. فالخطُّ الصيني ليس فقط مفهومًا ثَقَافِيًّا فريدًا، بل- أيضًا- يُظهر عمقَ الثقافة الصينية والعالم الروحي الثَّري لدى الشعب الصيني بصورةٍ حدسيَّة مؤثرة. وهو ما يتفق مع الحقيقة التي ترى أن تطورَ مختلف المجتمعات على مرِّ التاريخ، وتطورَ مستوى الوعي الجَمالي يحدِّد اتجاهَ أُسلوب الكتابة.

والمقصود بكنوز الكتابة الصينية الأربعة، أو كنوز المكتب الأربعة، هي الأدواتُ المستخدمة في الكتابة والرسم المتوارثة منذ القدم. وكلمة "المكتب" تشير إلى قاعة المكتبة التي كان يجلس بها المثقفون قديمًا للقراءة والكتابة. والكنوزُ الأربعة (فرشاة الكتابة والحبر والورق والمحبرة( هي الأدوات التي لا يمكن الاستغناءُ عنها أثناء الجلوس داخلَ القاعة للكتابة أو الرسم.

ويقدم الكتاب تعريفًا مفصَّلا عن أصل كلِّ كنز من كنوز الكتابة الأربعة وطرق استخدامهماوصيانتها وحفظها وجمعها، كما يقدِّم شرحًا دقيقًا عن فن تأطير لوحات الخط الصيني ومراحله.

ويتكون الكتاب من مقدمة وخاتمة بينهما ستة أبواب، موضوع الباب الأول هو فرشاة الكتابة الصينية، بادئا بملخص تاريخي عنها، ثم يشرح بالتفصيل هيكلها وأنواعها، وكيفية اختيار الفرشاة المناسبة واستخدامها، وطرق حفظها. 

وموضوع الباب الثاني هو الحبر الصيني، ويبدأ بملخص تاريخي عنه، ثم يشرح أنواعه، وكيفية اختيار الحبر المناسب، وأسلوب استخدامه، وتخزينه. وموضوع الباب الثالث هو الورق الصيني، وخلفية تاريخية عنه، ثم شرح أنواعه وكيفية اختيار الأنسب منه للكتابة، وأسلوب تخزينه. 

وموضوع الباب الرابع هو المحبرة الصينية، وذكر ملخص تاريخي عنها، ثم شرح أنواع المحابر وكيفية اختيار المناسب منها، وأسلوب استخدامها واقتنائها والحفاظ عليها. 

وموضوع الباب الخامس هو الأختام الصينية وأحبارها، وسرد الخلفية التاريخية عن الأختام المختلفة مع ذكر نوع الحبر المناسب لكل ختم منها. 

وموضوع الباب السادس هو تأطير اللوحات الصينية، مع ملخص تاريخي واف عنها، وذكر الأدوات والمواد المناسبة لتأطير اللوحات، وشرح الطريقة العملية لذلك.

مجموعة بيت الحكمة للثقافة كنوز الكتابة الصينية الأربعة وفنون اللوحات سو شي شو رضوى إمبابي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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