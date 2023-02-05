نهال عنبر تحذر جمهورها من مخاطر السوشيال ميديا (فيديو)

حرصت الفنانة نهال عنبر على تقديم نصيحة لجمهورها بالحذر من مخاطرالسوشيال ميديا وعدم الحفاظ على الخصوصية.

وشاركت “نهال” مقطع فيديو لها عبر انستجرام تحدثت خلاله عن سلبيات السوشيال ميديا، ومخاطرها على كل من يشارك حياته اليومية وخصوصيته عليها، وعلقت على الفيديو قائلة: “نصيحة مهمة جدا، اوعي تطلعي أسرار بيتك على السوشيال ميديا”.

https://www.instagram.com/reel/CoSrjnTqdxA/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

جدير بالذكر أن أثارت كل من نهال عنبر وسميحة أيوب حالة من الجدل بعد تصريحاتهما بشأن دخولهما عالم التمثيل حيث لقيا رفضا تاما من جانب الأسرة إلا أنهما أصرا على الاستمرار.

وقالت نهال عنبر خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" أن والدتها اتخذت موقفا شديدا من عملها كممثلة وهددتها بالمقاطعة وأنها كانت تعمل مديرة فرع لشركة سياحة لمدة 5 سنوات وسبقتها 5 سنوات أخرى كمشرفة في الشركة.

وأشارت نهال عنبر إلى أنها بدأت التمثل وهي مديرة لفرع إحدى شركات السياحة، حيث عرض عليها المخرج رمسيس نجيب، بطولة فيلم نادي الذكريات وعمرها 17 عاما.