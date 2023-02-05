الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط طن ونصف أعلاف دواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالإسكندرية

ضبط اعلاف منتهية
ضبط اعلاف منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالإسكندرية

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 1600كيلو جرام أعلاف دواجن منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر خلال حملات تموينية بمركز مدينة برج العرب غرب المحافظة.

جاء ذلك وفقا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية؛ بتشديد الرقابة على المصانع والشركات.

تمكنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له من خلال حملات الإدارة من ضبط أحد محلات بيع الأعلاف بمنطقة برج العرب، بحيازته أعلاف دواجن منتهية الصلاحية وكميات أخرى مجهولة المصدر وعرضها للبيع.  

تم تحريز كميات: (12 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي 600كجم أعلاف دواجن منتهية الصلاحية)، كما تم تحريز:(40 شيكارة زنة الواحدة 25 كجم بإجمالي كمية قدرها1000 كجم «واحد طن» أعلاف دواجن مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وفي سياق آخر شنت إدارة الرقابة بمديرية تموين الإسكندرية حملات تموينية على نطاق المحافظة للرقابة على المخابز البلدية المدعمة، وذلك تشديدا على إيصال رغيف الخبز المدعم إلى مستحقيه بالمواصفات الفنية التي أقرتها الوزارة ودون عناء أو ازدحام.

وأسفرت الحملات عن تحرير 9 محاضر لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 4 محاضر لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، و8 محاضر عدم نظافة ادوات العجين لمخابز بلدية، و5 محاضر عدم وجود لوحة بيانات لمخابز بلدية، و3 محاضر لمخابز بلدية لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، ومحضر عدم وجود ميزان بأحد المخابز البلدية، ومحضرين عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات. 

مديرية التموين والتجارة الداخلية الإسكندرية أعلاف مجهولة المصدر منتهية الصلاحية حملات رقابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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