الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إبداع وبهجة مستمرة فى ورش قصور الثقافة للطفل بمعرض الكتاب

صورة
صورة

استمرارًا لبرنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، المقدم للطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ54، والمقامة بمركز مصر للمعارض الدولية، شهد الأحد، تنفيذ عدد من الورش الفنية بقاعة كامل كيلاني، شهدت إقبالًا كبيرًا معتادًا وسط أجواء من البهجة.

تضمنت فعاليات الورش الفنية تنفيذ ورشة لعمل أساور من الخرز اللولي الملون، ورشة لعمل أشكال ديزني من الكانسون والعصا والشرائط اللامعة، ورشة عمل ماسكات عيد الميلاد باستخدام مادة الجليتر، ورشة لعمل أطباق من الخزف بالطين الأسواني بطريقتى الحبال والفرد بالنشابة لتشكيل منتجات خزفية من الأطباق والأواني والأباريق والأكواب التى أبدع الأطفال فى تشكيلها، إضافة إلى ورشة تشكيل بالورق الملون زخارف وطرز إسلامية، إلى جانب ورشة الرسم على الوجوه لإسعاد الأطفال.

وتقام فعاليات قصور الثقافة المقدمة للطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة لثقافة الطفل، وقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل، وتستمر حتى ختام المعرض غدًا الاثنين 6 فبراير الحالي، حيث يقام معرض فني لمنتجات الورش التي تم تنفيذها طوال فترة الفعاليات.

معرض الكتاب 2023 معرض الكتاب معرض الكتاب بالقاهرة معرض القاهرة للكتاب معرض

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