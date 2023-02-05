وكيل وزارة الثقافة: سلسلة العبور تضم إنجازات الجيش المصري عبر التاريخ

قال الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة ورئيس تحرير سلسلة العبور الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الدولة المصرية يتم استهدافها من خلال نشر وتدشين الشائعات المختلفة، لذا يجب أن يكون الشعب المصري على قدر عالي من الوعي والفهم بخطورة تداول تلك الشائعات.

جهود الجيش المصري

وأكد نبيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن قناة السويس حُفرت بدماء المصريين وجهودهم، لذا سميت سلسلة العبور بهذا الاسم نسبة إلى الجهود المصرية التي قدمها الجيش المصري عبر التاريخ.

رفع العلم المصري

وأضاف في حديثه، أن الجيش قدم الكثير لرفعة العلم المصري في الحرب ضد المكسيك، كما أنه في عهد محمد علي تم الاستعانة بالجيش لنجدة المصريين المتواجيدن في سوريا.