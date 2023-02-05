عبير شقوير: البرنامج الإنمائي للتنمية متميز في مجال الابتكار وإدارة الأعمال

قالت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للتنمية الشاملة بالبرنامج الإنمائى للتنمية الشاملة، إن قرار توجيه النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم خطوة لتعظيم الأثر في منتدى شباب العالم.

البرنامج الإنمائي

وأكدت شقوير، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن البرنامج الإنمائي يتميز في مجال الابتكار وإدارة الأعمال بصورة كبيرة، حيث تم عمل خبرة مستقلة وفق المجتمع المصري، لذا أصبح هناك ثقافة علمية في كيفية التعامل والحديث مع المجتمع المصري.

التنمية الشاملة المستدامة

وأضافت في حديثها، أن برنامج التنمية يعمل وفق 17 هدفا رئيسيا، حيث هناك اهتمام كبير بتنمية مهارات الشباب ومساعدتهم في الابتكار وريادة الأعمال وفى مجال التكنولوجيا، ولهذا تم تقديم مساعدات لـ2 مليون شاب بالشراكة مع وزارتي الشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.