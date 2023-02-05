الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عبير شقوير: البرنامج الإنمائي للتنمية متميز في مجال الابتكار وإدارة الأعمال

عبير شقوير
عبير شقوير

قالت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للتنمية الشاملة بالبرنامج الإنمائى للتنمية الشاملة، إن قرار توجيه النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم خطوة لتعظيم الأثر في منتدى شباب العالم.

البرنامج الإنمائي 

وأكدت شقوير، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن البرنامج الإنمائي يتميز في مجال الابتكار وإدارة الأعمال بصورة كبيرة، حيث تم عمل خبرة مستقلة وفق المجتمع المصري، لذا أصبح هناك ثقافة علمية في كيفية التعامل والحديث مع المجتمع المصري.

التنمية الشاملة المستدامة 

وأضافت في حديثها، أن برنامج التنمية يعمل وفق 17 هدفا رئيسيا، حيث هناك اهتمام كبير بتنمية مهارات الشباب ومساعدتهم في الابتكار وريادة الأعمال وفى مجال التكنولوجيا، ولهذا تم تقديم مساعدات لـ2 مليون شاب بالشراكة مع وزارتي الشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

عبير شقوير التنمية الشاملة الحياة اليوم لبنى عسل الحياة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية هدم ضخمة فى القدس المحتلة.. الأسبوع الجاري

وصفها نتنياهو بـ"اللحظة التاريخية".. كيف ستسفيد إسرائيل من افتتاح سفارة التشاد؟

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟