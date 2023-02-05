رئيس «ملوي» بالمنيا يتابع أعمال الرصف بأربع شوارع بحي جنوب المدينة

تابع اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد استمرار الأعمال برصف عدد من شوارع حي جنوب مدينة ملوي، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 وذلك لرفع كفاءة كافة الطرق والشوارع بالمدينة.



جاء ذلك بحضور محمد عبد الغنى نائب رئيس مركز ومدينة ملوي، والمهندس إيليا دانيال مدير إدارة الطرق وعمر إبراهيم رئيس حي جنوب مدينة ملوي وعدد من الجهات المعنية، ومن تنفيذ الشركة الوطنية وتحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا.

تفقد رئيس المركز والمدينة أعمال وضع طبقة الأسفلت بعدد من شوارع حي جنوب المدينة "ومنها شارع السوق الكبير وشارع سعيد الأول وشارع الرحمة وشارع معمل البارود"، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، وتنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ببذل كافة الجهود لمتابعة معدلات التنفيذ وسرعة إنجاز هذه الأعمال والانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد في مختلف القطاعات، ومتابعة تنفيذ ما تقدمه الدولة المصرية لرفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة ملوي في مختلف القطاعات.

يذكر أن رئيس مركز ومدينة ملوي كان قد أعلن إدراج 7 شوارع جديدة ضمن خطة الرصف بالمدينة وهي شارع حي شمال 1 وشارع المعهد الديني القديم حتى شارع مركز الشباب وشارع رقم 179 من شارع مركز الشباب وحتى شارع عمر مكرم شرق وشارع العوفاني بدءا من شارع الجلاء وحتى شارع توني بك واستكمال رصف شارع محمود أبو خليفة من شارع المجيدية وحتى الرصف الجديد شمالا ووضع بلاط الأنترلوك من الجانب الشرقي لترعة الديروطية من شارع المجيدية وحتى شارع 26 يوليو وذلك استجابة لمطالب أهالي مدينة ملوي برصف هذه الشوارع لتسهيل حركة سير المواطنين والحركة المرورية.