الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر يواصل حملاته لإزالة المباني المخالفة (صور)

المباني المخالفة
المباني المخالفة

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ضرورة  استمرار حملات إزالة التعديات والاشغالات ومخالفات قانون البناء، مؤكدًا عدم التهاون في مخالفة القانون.

يأتي ذلك وفقا تنفيذًا لتوجيهات د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي والإشغالات ومخالفات البناء العشوائي ورصد جميع مخالفات البناء فى المهد والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية.

في السياق، كلف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر نواب رئيس الجهاز والمعاونون والإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير برصد المخالفات وإزالتها على الفور.

 وأفاد رئيس جهاز 6 اكتوبر أن الحملة أسفرت عن تنفيذ أعمال الإزالة الفورية وإيقاف أعمال محاولة زيادة فى النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم ٣  بلوك ١٤ / ١٥ مج ٩ غرب سوميد.

وأوضح رئيس جهاز أنه تم أعمال تنفيذ الإزالة الفورية وإيقاف أعمال محاولة زيادة فى النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم  737 المجاورة 4  بالحى الأول.

وتابع رئيس الجهاز مدينه 6 اكتوبر أنه تم الإزالة الفورية وإيقاف أعمال محاولة زيادة فى النسبة البنائية بغرف السطح بلوك ٩/١٨ بالمنطقة  السياحية الاولي كما تم تنفيذ اعمال الإزالة الفورية لمحاولة تحويل بدروم قطعة ١١٨٣ بالحي الأول مجاورة ٦.

واستكمال رئيس الجهاز أن الحملة قامت بتنفيذ اعمال الإزالة الفورية  للمباني المخالفة بالعمرانية الثانية قطعة ٧٠ كما تم رفع سيارة خردة وإزالة السوق أمام مدرسة أسامة بن زيد بالحى العاشر، إضافة أن حملة اشغالات بطريق جمال عبدالناصر والمنطقة الفاصلة بين الشباب 70 ومنطقة تعاونيات ١٦٤ عمارة. 

وشدد رئيس جهاز مدينه 6 كتوبر على أنه لا يوجد أي تهاون مع المتعدين بالبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات فى المهد وردع المخالفين وتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن فى حال وجود أى شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن  رقم  (15100) على مدار 24ساعة.

إزالة التعدي إزالة المباني المخالفة استمرار أعمال الإزالة الفورية المباني المخالفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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