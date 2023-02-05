نبؤة الـ6 سنوات.. خضير البورسعيدي يحكي قصته مع عالم الخط العربي

روى الخطاط خضير البورسعيدى أنه وهو فى عمر ٦ سنوات كان يعمل فى أحد المحلات وقتها تنبأ له صاحب المحل ان يكون عالما فى الخط العربى بعد رسمه احدى اللوحات حيث طلب منه تركها فى المحل حتى يذكره بذلك عندما يكبر.

واضاف"البورسعيدى" خلال ندوة" لقاء مع" ضمن فعاليات القاعة الرئيسية ببلازا ١؛ والتى تديرها ريهام إبراهيم ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى ٥٤، والتى بدات منذ قليل، انه بعد مرور ٤٥ عاما من عمله فى هذا المحل كان ذات مرة فى احدى اللقاءات التلفزيونية اتصل به صاحب المحل الذى كان يعمل فيه وطلب منه تصوير اللوحة التى رسمها فى طفولته والتي طلب منه الاحتفاظ بها فى المحل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الاحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت اعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.