الطفولة والأمومة يعقد ندوة بمعرض الكتاب حول مبادرة «دويّ»

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم ندوة حول المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دويّ" والتي ترعاها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتهدف المبادرة إلى القضاء على الممارسات الضارة ضد الفتيات كزواج الأطفال وختان الإناث، وذلك من خلال السرد والحكي للاستفادة من تبادل الخبرات والقصص الملهمة للفتيات.

جاء ذلك بحضور ناصر مسلم، مدير عام التنمية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ايزيس محمود مدير عام التخطيط بالمجلس القومى للمرأة، والدكتورة حنان موسى وكيل وزارة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والأستاذ محمد عبدالحافظ ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.

تناولت الندوة حواراً حول ماهية تمكين الفتيات؟ وماهي المبادرة ومعنى كلمة "دويّ" والهدف منها، فضلًا عن شركاء المبادرة، كما تم استعراض تجارب الجهات والوزارات المعنية والشريكة فى تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دويّ فى المحافظات المختلفة، والتي تسهم في تمكين البنات من ممارسة حقوقهن باعتبارهن شركاء في التنمية وداعم لهن؛ لتحقيق الرفاهية العامة وضمان اندماجهن ومشاركتهن ومساهمتهن الفعالة في مجتمعاتهن المحلية والمجتمع ككل.

كما ناقشت الندوة كيفية تعزيز الحوار بين الأجيال والتربية الأبوية الإيجابية، والتي بدورها تسهم في الحد من التمييز وعدم المساواة بين الفتيان والفتيات مع زيادة فرص المشاركة التي ستؤدي إلى الحد من العنف والممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات مثل ختان الإناث وزواج الأطفال والتسرب من التعليم.

خلال الندوة تمت الإشارة إلى المحاور الأساسية التي تقوم عليها المبادرة وهي (التعبير، المهارات، والخدمات) من خلال تمكين الفتيات ليصبحن قادرات على التعبير عن أنفسهن وطموحاتهن، من خلال إتاحة الحصول على المعلومات وأدوات التعلم، مع تسليط الضوء على الخدمات والخيارات المتاحة للفتيات لضمان سلامتهن والحفاظ على حقوقهن والتي تتعلق بالحماية، والصحة النفسية والجسدية، والخدمات التعليمية، والمشاركة في الحياة العامة وفي سوق العمل.