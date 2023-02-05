دار المؤسسة للنشر والترجمة تقدم عروضًا لرواد معرض الكتاب

قدمت دار المؤسسة للنشر والتوزيع عروضًا وتخفيضات كبيرة لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، المقام في مركز المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ووصل حجم العروض لـ٦ روايات بـ١٠٠ جنيه.

وقالت علياء محمود، إحدى القائمات على جناح المؤسسة للنشر والتوزيع، في قاعة ١، بلازا ١، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٤، لـ "الدستور" إن العروض المقدمة لرواد المعرض مستمرة حتى غدٍ فقط، لحين انتهائه فقط، وتابعت: "من حق رواد المعرض اقتناء أي رواية يرغبون فيها، بعرض الـ١٠٠ جنيه".

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وشهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الأحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.