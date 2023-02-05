الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل توتنهام هوتسبير أمام مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

توتنهام ومانشستر
توتنهام ومانشستر سيتي

كشف كريستيان ستيليني، المدرب المساعد لـ توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي، في قمة الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2022-2023.

ويغيب عن توتنهام في مباراة الليلة، مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث يتواجد في إيطاليا بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة المرارة، بينما يقود مساعده كريستيان ستيليني.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن موعد مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام الجديد بالعاصمة البريطانية لندن.

وتُنقل  مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشكيل توتنهام هوتسبير أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل توتنهام هوتسبير أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فشهد قيادة هاري كين لخط الهجوم، فيما يجلس الوافد الجديد، الإسباني بيدرو بورو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل توتنهام هوتسبير أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إريك داير - بين ديفيز

خط الوسط: إيمرسون رويال - بيير إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور - إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - هاري كين.

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد الرباعي الهجومي رياض محرز وجاك جيريليش وجوليان ألفاريز وإيرلينج هالاند، فيما يتواجد البلجيكي كيفن دي بروين على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إديريسون مواريش

خط الدفاع: ريكو لويس - كايل والكر - مانويل أكانجي - ناثان آكي

خط الوسط: رودريجو - برناندو سيلفا - رياض محرز - جاك جيريليش

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل انطلاق المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، فيما يتواجد توتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

وكان فريق أرسنال صاحب صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، قد خسر أمس السبت أمام مضيفه إيفرتون، بهدف دون مقابل، سجله المدافع تاروفسكي، في المباراة الأولى لـ شون دايتش كمدير فني لـ “التوفيز”.

توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي تشكيل توتنهام توتنهام هاري كين الدورى الانجليزى

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