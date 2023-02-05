تعرف على موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين في الحكومة وذلك من بداية العام الجاري 2023، وتصرف الحكومة مرتبات الموظفين في نهاية كل شهر ميلادي وفق جدول يتم الاعلان عنه مسبقًا، وتعر ض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023.

صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للموظفين

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين بالحكومة والتي تمتد لأربعة أيام في نهاية كل شهر ميلادي ، ويبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقال بيان وزارة المالية إنه تم تحديد عدة أيام لصرف مرتبات شهر فبراير، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وراعت وزارة المالية في تحديد موعد صرف مرتبات الموظفين أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ويبدأ صرف مرتبات شهر فبراير بداية من يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023، وأهابت وزارة المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

زيادة المرتبات 2023

بدأ العاملون في القطاع الخاص في صرف المرتبات بعد زيادتها في يناير الماضي التزامًا بقرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.

وشمل القرار أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.

وكانت الحكومة قد أصدرت قرار زيادة المرتبات للعاملين في الحكومة في أكتوبر الماضي حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة المصرية والشركات التابعة لها من 2700 إلى 3 آلاف جنيه، مع إقرارعلاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا لكل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، بداية من نوفمبر المقبل.