بدء صرف معاشات فبراير 2023 لـ 7 ملايين مستفيد

بدأ اليوم الأربعاء الأول من فبراير، صرف معاشات شهر فبراير 2023 من مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري والذي يستهدف صرف المعاشات لعدد 7 ملايين مواطن، وفق جدول زمني بشرائح أصحاب المعاشات بـ 4350 مكتب منتشرة على أنحاء الجمهورية، مع إتاحة عمليات الصرف من ماكينات الصراف الآلي (ATM).

وتقدم الهيئة جميع خدماتها للمواطنين ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الثالثة عصرًا بجميع مكاتبها على مستوى الجمهورية.

مواعيد صرف معاشات فبراير 2023

يجري توزيع أصحاب المعاشات على 3 شرائح حيث تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 1و2 فبراير 2023 للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، ويقوم بالصرف للشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه خلال يومي السبت والأحد 4 و5 فبراير 2023 على أن يتم استكمال صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 فبراير 2023 في حين تتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 8 و9 فبراير لمن تخلف عن مواعيد صرف معاشات شهر فبراير 2023 خلال الأيام السابقة.

صرف المعاشات بالكارت الذكي

تمت ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات إلى المنازل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين في ذلك دون تحمل تكاليف إضافية.

4350 مكتب بريد على مستوى الجمهورية

ووصل عدد مكاتب البريد نحو 4350 مكتبًا بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بنحو 4088 مكتبًا عن نفس الفترة عام 2021 بزيادة قدرها 262 مكتبًا بمعدل نمو سنوي 5.80% وشهري 0.25%، بعد أن سجلت 4314 مكتبًا في نوفمبر السابق عليه بزيادة قدرها 36 مكتبًا.

وسجل متوسط عدد السكان المستفيدين من خدمات مكتب بريد واحد نحو 24.26 ألف نسمة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 25.25 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2021، بمعدل تراجع سنوي 3.74% وشهري بلغ 0.11%، بعد أن بلغت في نوفمبر نحو 24.32 ألف نسمة.