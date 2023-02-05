قبل مواجهة الأهلى.. ريال مدريد يخسر بهدف نظيف فى الليجا على يد مايوركا

تغلب ريال مايوركا على نظيره ريال مدريد بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ20 بالدوري الإسباني.

هزيمة الملكي جعلته يستمر في وصافة الليجا بـ45 نقطة، وقد تتسع النقاط مع برشلونة المتصدر بـ 50 نقطة، والذي يلعب الليلة مع إشبيلية بينما رفع مايوركا رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.

وتأتي الخسارة في اللقاء الأخير، قبل توجه ريال مدريد إلى المغرب لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية الأربعاء المقبل.

ولم تكن الخسارة أكبر المصائب لكتيبة كارلو أنشيلوتي في لقاء اليوم، بل كانت الثانية بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا أثناء الإحماء قبل اللقاء.

ووفقًا للتقارير، فإن كورتوا بنسبة كبيرة لن يلحق بمواجهة الأهلي وقد لا يسافر مع البعثة إلى المغرب لينضم إلى قائمة المصابين الفرنسي كريم بنزيما، إيدير ميليتاو، إيدن هازارد، فلورينت ميندي ولوكاس فاسكيز.



الشوط الأول

سيطر الريال على مجريات الشوط، لكن بدون أي خطورة على مرمى أصحاب الأرض مايوركا، حيث فشل لاعبو الميرنجي في تصويب أي تسديدة على مرمى رايكوفيتش حارس مايوركا.



هدف الشوط الوحيد سجله ناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه برأسية في الدقيقة 13، بعدما حول عرضية لاعب مايوركا في مرمى لونين.



الشوط الثاني

جاء سريعًا في أحداثه وضغط ريال مدريد من أجل التعادل، وفي الدقيقة 56 تحصل فينسيوس جونيور على ركلة جزاء بعد عرقلة رايكوفيتش حارس مايوركا له.

وأضاع أسينسيو ركلة الجزاء في الدقيقة 60، بعدما نجح الحارس رايكوفيتش في التصدي لركلة جزاء الدولي الإسباني.

واستمرت محاولات الريال في الشوط لكن دون خطورة حقيقية ووسط تكتل دفاعي كبير من أصحاب الأرض مايوركا.

تشكيل ريال مدريد.. عودة تشاوميني ورودريجو مهاجم أمام مايوركا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفخال، ناتشو، روديجير، كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، تشاوميني، سيبايوس.

خط الهجوم: فينسيوس، رودريجو، أسينسيو.