هالة خلف تحذر من المغالطات التاريخية على منصات التواصل

حذرت الدكتورة هالة خلف، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، من الكتابات المغالطة بمواقع التواصل الاجتماعى.

أضافت هالة، خلال فعاليات ندوة "نحن والتاريخ" ضمن المحور الرئيسي فى قاعة صلاح جاهين "ببلازا ١" والتى بدات مساء الأحد أن هيئة الكتاب تحاول من خلال إصداراتها تصحيح المغالطات التاريخية.

وقدمت عضو لجنة التاريخ والآثار ورقة بحثية خلال اللقاء بعنوان "الافتراءات والمغالطات لتاريخ وحضارة مصر القديمة"، مشيرة الى ان الرجوع الى الوثائق الاصلية فى كتابة تاريخ مصر القديمة ضرورة حتى نتجنب المغالطات والتشويه للتاريخ.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.