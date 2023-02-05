الشوط الأول.. ريال مدريد يتأخر أمام مايوركا في الليجا

انتهى الشوط الأول بين ريال مدريد ونظيره ريال مايوركا، بتقدم الأخير بهدف نظيف في اللقاء المقام بين الفريقين عصر اليوم في الليجا.

هدف الشوط الوحيد سجله ناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه برأسية في الدقيقة 13، بعدما حول عرضية لاعب مايوركا في مرمى لونين.

إصابة حارس مرمى ريال مدريد قبل مواجهة الأهلى

تعرض البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، لإصابة عضلية خلال عملية الإحماء قبل مواجهة ريال مايوركا بعد قليل في الليجا.

وتعرض كورتوا لإصابة في العضلة الضامة خلال عملية الإحماء في الملعب، قبل اللقاء الذي يقام في تمام الثالثة عصرًا ضمن الليجا الإسبانية.

وتأتي إصابة "كورتوا" قبل أيام قليلة من مواجهة ريال مدريد أمام الأهلي، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

- تشكيل ريال مدريد.. عودة تشاوميني ورودريجو مهاجم أمام مايوركا

ويقود هجوم الريال في لقاء اليوم فينسيوس جونيور، ويجاوره رودريجو، وماركو أسينسيو في ظل غياب الفرنسي كريم بنزيما للإصابة.

ويعود أورلين تشاوميني للمشاركة أساسيًا في تشكيل الميرنجي، بعدما غاب الفترة الماضية للإصابة ويجاوره في وسط الملعب فالفيردي وسيبايوس.

ويخوض الريال الاختبار الأخير، قبل مواجهة الأهلي الأربعاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفخال، ناتشو، روديجير، كامافينجا

خط الوسط: فالفيردي، تشاوميني، سيبايوس

خط الهجوم: فينسيوس، رودريجو، أسينسيو.

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