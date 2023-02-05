الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

وكشفت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانا على مناطق الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط على فترات متقطعة، وكذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى ستة متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

العاصمة الإدارية 16 09

6 أكتوبر 17 09

بنهــــا 16 10

دمنهور 16 10

وادى النطرون 17 09

كفر الشيخ 16 10

المنصورة 16 09

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 17 10

طنطا 16 09

دمياط 17 11

بورسعيد 17 11

الإسماعيلية 16 09

السويس 16 09

العريش 17 10

رفح 16 09

رأس سدر 17 09

نخل 16 01

كاترين 12 01

الطور 19 09

طابا 19 10

شرم الشيخ 22 12

الإسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 15 09

مطروح 15 10

السلوم 14 08

سيوة 15 06

رأس غارب 22 12

الغردقة 22 11

سفاجا 23 12

مرسى علم 22 12

شلاتين 23 15

حلايب 22 16

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 22 14

الفيوم 16 06

بني سويف 16 06

المنيا 17 05

أسيوط 17 05

سوهاج 18 06

قنا 21 07

الأقصر 20 07

أسوان 21 09

الوادى الجديد 19 04

أبوسمبل 21 09

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 30 19

المدينة 27 12

الرياض 29 15

المنامة 23 18

أبوظبى 25 16

الدوحة 24 19

الكويت 21 14

دمشق 09 04

بيروت 15 10

عمان 09 02

القدس 09 04

غزة 16 11

بغداد 22 09

مسقط 25 19

صنعاء 27 08

الخرطوم 35 17

طرابلس 16 10

تونس 15 08

الجزائر 12 08

الرباط 18 05

نواكشوط 28 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 03 04-

إسطنبول 05 01

إسلام آباد 19 06

نيودلهى 25 12

جاكرتا 31 24

بكين 08 05-

كوالالمبور 30 24

طوكيو 13 04

أثينا 05 02

روما 11 01-

باريس 08 00

مدريد 14 02

برلين 02 05-

لندن 09 00

مونتريال 00 09-

موسكو 02- 08-

نيويورك 10 02

واشنطن 11 02-

أديس أبابا 27 07