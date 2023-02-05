الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فعاليات جامعة الطفل بكلية العلوم جامعة عين شمس (صور)

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استضافت كلية العلوم بجامعة عين شمس، الأحد، مجموعة من أطفال جامعة الطفل (80 طفلاً).

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بدء اليوم بترحيب الدكتور محمد رجاء السطوحي، عميد كلية العلوم والدكتور إيمان عبد العظيم، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب بالأطفال، وذلك تحت إشراف وتنسيق الدكتور نهى الرافعي، ‏نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس والدكتور إسلام عدلي، ‏مدرس علم الحشرات ومنسق كلية العلوم.

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ألقى د.إسلام عدلي، محاضرة تعريفية بجميع اقسام الكلية ثم قام الطلبة بزيارة مختلف اقسام الكلية للتعرف علي العلوم المختلفة بالكلية. 

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وبدأت جولة الأطفال بمحاضرة تعريفية ايضا لقسم الرياضيات والقتها د. مني طارق المعيدة بالقسم. ثم زار الطلاب معامل قسم الكيمياء حيث عرض ا. د. نور أحمد بعض التجارب الكيميائية الهامة.

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وقام الطلاب بعد ذلك بزيارة قسم علم الحيوان ومتحف قسم علم الحيوان حيث شرحت د. أسماء علي المدرس بالقسم شرحاً وافياً لمتحف قسم علم الحيوان و ما يتضمنه من كائنات وانهى الاطفال برنامج جولتهم بمتحف قسم علم الحشرات والذي يعد من أهم متاحف علم الحشرات في الجامعات المصرية وقد قام كلا من د. اسلام عدلي المدرس بالقسم و د.عبدالله سامر المعيد بالقسم بشرح متحف علم الحشرات. وتعلم الطلاب معلومات هامه عن الحشرات وأهميتها الطبية وكيفية تصبير العينات الحشرية التي تستخدم في العملية التعليمية لطلاب أقسام علم الحشرات بالجامعات المصرية، كما شارك الطلاب في نقاش مع مجموعة من باحثين علم الحشرات حول الأهمية الطبية والاقتصادية للحشرات النافعة كنحل العسل وأخرى من الحشرات المهمة.

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إدارة المنح الاقتصادية الحشرات الجامعات المصرية الدكتور محمد المشروعات بجامعة عين شمس تعلم الطلاب جامعة عين شمس جامعة الطفل

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