محافظ الدقهلية يوجه باستمرار جهود التصدي لمخالفات البناء

وجّه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، باستمرار جهود الوحدات المحلية للتصدي للبناء المخالف والتعديات بكل أشكالها، مؤكدًا أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة والمطرية وطلخا والجمالية لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف.

وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصوره انه تم متابعة تنفيذ اعمال حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق المركز لبيان المخالف منها ، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها وفي منطقة حوض الزعفران بالمدينة تمت متابعه اعمال الازاله الفوريه لعدد 21 من الاعمده وحائط ستارة ارتفاع 3 متر خرسانيه للدور التاسع العلوي بشارع مكه بحوض الزعفران على مساحه 180متر مربع وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وقال نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطريه انه تم متابعة التصدي لأعمال البناء المخالف حيث تم ازالة مباني مخالفة بالطوب الاحمر لعدد 3 حالات وذلك بمنطقة البر الثاني بالمدينة وذلك علي مساحة اجمالية قدرها 240 مترمربع تم تنفيذها حتي منسوب الاعتاب وتمت الازالة علي الفور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما قال محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة بلاطة سقف الدور الرابع علوي وايقاف الاعمال وفك الشدة الخشبية للعقار بالمدينة علي مساحة 200 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء انور زغلول رئيس مركز و مدينة الجماليه انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة 12 مقبرة اقيمت بالمخالفة بلسا الجمالية علي مساحة 35 متر مربع وكذا ازالة سمل خرساني علي مساحة 150 متر مربع بقرية اسكندرية الجديدة وفك شدة خشبية للدور الثالث العلوي بحي البستان بالمدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.