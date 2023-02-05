طلقة في الرقبة.. تفاصيل إطلاق شاب النيران على زوج شقيقته بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم بإطلاق النار على زوج شقيقته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة لشاب أربعيني أسامة 33 سنة، يرتدى كامل ملابسه، ومصاب بطلقة في منطقة الرقبة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورات الى مشاجرة التى أنتهت بالجريمة بسبب الاعتداء على شقيقته بشكل مستمر ومعاملتها بطريقة سيئة، حيث كان يعتدي عليها بالضرب.