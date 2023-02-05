الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة شريف إسماعيل: رمز وطنى قدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء

الرئيس السيسي يقدم
الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء لأسرة شريف إسماعيل

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية التي أقيمت للراحل المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء السابق، وذلك بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وقدم الرئيس السيسي، واجب العزاء لأسرة الفقيد، مشيرًا إلى أن المهندس شريف إسماعيل يعد أحد الرموز الوطنية المضيئة، وقدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن، الأمر الذي يعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الجنازة العسكرية شريف اسماعيل رئيس مجلـس الوزراء السابق المراسم العسكرية

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